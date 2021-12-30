Екси Геворг і Альона: пропозиція, табу в стосунках, модельний контракт і шантаж сексом. Предметка

Переможці 3 сезону «Ексів» Геворг та Альона – у новому випуску спецпроекту Предметка пост-шоу! У відвертій розмові з ведучим Сергієм Нікітюком пара розповіла, як участь у реаліті Нового каналу змінила їхнє життя, чи планують вони одружитися та стати батьками. Крім того, Геворг та Альона розкрили пікантні подробиці про своє секусуальне життя і зізналися, на що витратить призові гроші. Про все це та багато іншого – у новому випуску Предметки!

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