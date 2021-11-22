Богдан Горносталь про нерівні умови, упередженість Шефа та свою жорстку підставу. Предметка

Сезон Предметки продовжується! В одинадцятому випуску реаліті «Пекельна кухня», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00, разом із Катею Лавриненко Шеф Алекс Якутов відправив додому й Богдана Горносталя. Після вильоту з проекту хлопець зустрівся з Сергієм Нікітюком на зйомках Предметки та розповів усю закулісну правду про Пекельну кухню. Швидше вмикай випуск, щоб дізнатися найсоковитіші подробиці!

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