Екси Аня та Август про весілля, сексуальну несумісність, борги та проблеми після проекту. Предметка

Фіналісти реаліті «Екси» на Новому каналі – Аня Суліма та Август Козанчук у спецпроекті Предметка пост-шоу відверто розповіли Сергію Нікітюку, що змінилося в їхніх стосунках після проекту. Чому довгоочікуване весілля знову на паузі? Які проблеми пара продовжує вирішувати вже із двома психотерапевтами? Чи вдалося Ані та Августу побороти фінансові суперечки, і чому після реаліті вони повернулися додому з великим боргом? Яке питання Сергія Нікітюка довело Аню до сліз? Відповіді на ці та інші питання – у повному випуску Предметки.

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