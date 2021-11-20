Катя Лавриненко про стосунки з Клопотенко, залицяння Равшана та роботу в Пекельного Шефа. Предметка

Героїнею нового випуску спецпроекту Предметка із Сергієм Нікітюком стала Катя Лавриненко, учасниця реаліті «Пекельна кухня», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00. Як у 20 років дівчині вдалося стати су-шефом і для чого їй потрібна була участь у ТБ-проекті? Чи справді у неї почалися романтичні стосунки з Равшаном Хамідовим на проекті та чи спілкуються вони зараз? Які закулісні скандали не показали в ефірі Пекельної кухні? І як вона потрапила на роботу в ресторан Шефа? Про це та багато іншого – у новому випуску Предметки!

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