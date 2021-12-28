Юра Діденко про перемогу, приниження на кухні, відразу до TikTik і чому віддав роботу Саші. Предметка

Героєм нового випуску спецпроекту Предметка пост-шоу з Сергієм Нікітюком став переможець кулінарного реаліті Нового каналу «Пекельна кухня» Юрій Діденко. Під час відвертої розмови з ведучим кулінар розповів усю правду про залаштунки телевізійного шоу, конфлікти з конкурентами та Шефом Алексом Якутовим, справедливість своєї перемоги та грошовий приз. Про все це та багато іншого – у новому випуску Предметки! Швидше вмикай інтерв'ю, щоб дізнатися найсоковитіші подробиці!

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