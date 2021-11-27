Равшан Хамідов про сина, інтрижку з Катею, образу на Шефа та війну з Громлюком. Предметка

На 12 тижні реаліті «Пекельна кухня», яке Новий канал показує щопонеділка о 19:00, Шеф відправив додому Равшана Хамідова. Після вильоту з проекту хлопець взяв участь у зйомках спецпроекту Предметка з Сергієм Нікітюком. У відвертому інтерв'ю Равшан розповів, що насправді його пов'язує з учасницею червоної команди Катею Лавриненко, розкрив подробиці закадрової війни з Олександром Громлюком та шокував зізнанням про особисте життя за проектом. Про це та багато іншого – в новому випуску Предметки! Швидше вмикай випуск, щоб дізнатися найсоковитіші подробиці!

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