Яна Беденко: вагітність, розлука з чоловіком, бійка на проекті та відмова працювати у Шефа. Предметка

За крок до оголошення переможців реаліті «Пекельна кухня», що відбудеться 20 грудня о 19:00 на Новому каналі, Шеф відправив додому Яну Беденко. Після вильоту з проекту найжиттєрадісніша учасниця проекту дала відверте інтерв'ю Сергію Нікітюку в рамках спецпроекту Предметка. Вона розповіла про конфлікти з учасниками АК, які не показали в ефірі, та поділилася, чи вважає Юру Діденку та Сашу Громлюка гідними фіналу. Крім того, Яна Беденко розповіла про весілля з коханим та зізналася, що готується вперше стати мамою. Про це та багато іншого – у новому випуску Предметки! Швидше вмикай випуск, щоб дізнатися про найсоковитіші подробиці!

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