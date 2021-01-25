Панические атаки, актеры-перевертыши и срывы съемок. Как снимали «Перші ластівки. Zалежні»

Вам интересно узнать, как создавались «Перші ластівки. Zалежні»? Как выбирали актеров и как проходила работа над самыми эмоциональными сценами? Что происходило на площадке, когда у актеров появлялась свободна минутка, и кто постоянно срывал съемки? Ответы на эти вопросы дали звезды сериала «Перші ластівки. Zалежні» – Анастасия Пустовит, Саша Рудинский, Макс Девизоров, Тая Щурук, Виталий Салий и другие. А о том, как появилась идея второго сезона, как создавался сценарий и какие трудности возникли во время его реализации, рассказали режиссер Валентин Шпаков и Евгений Туник, сценарист и шоураннер проекта.

Скорее включай ролик! Это интересно!

Все серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» смотри эксклюзивно на sweet.tv

Не пропусти!

Все поцелуи в сериале «Перші ластівки. Zалежні»!

Как снимали секс Альбины и Влада. «Перші ластівки. Zалежні» – 1 серия!

Кастинг на «Перші ластівки. Zалежні»! Как выбирали актеров на главные роли

Как снимали секс Киры и Назара. «Перші ластівки. Zалежні» – 1 серия!

Любимые актеры вернулись на съемочную площадку «Перших ластівок. Zалежні». Как это было?

«Перші ластівки. Zалежні» — 1 серия! Как снимали тройной поцелуй Назара и Альбины

«Перші ластівки. Zалежні»: Кто есть кто в сериале

Привет, это Друг. «Перші ластівки. Zалежні». Официальный трейлер. Видео 16+