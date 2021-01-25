Панічні атаки, актори-перевертні та зриви зйомок. Як знімали «Перші ластівки. Zалежні»

Вам цікаво дізнатися, як створювалися «Перші ластівки. Zалежні»? Як обирали акторів і як проходила робота над найемоційнішими сценами? Що відбувалося на майданчику, коли у акторів з'являлася вільна хвилинка, і хто постійно зривав зйомки? Відповіді на ці питання дали зірки серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – Анастасія Пустовіт, Саша Рудинський, Макс Девізоров, Тая Щурук, Віталій Салій та інші. А про те, як з'явилася ідея другого сезону, як створювався сценарій і які труднощі виникли під час його реалізації, розповіли режисер Валентин Шпаков і Євген Тунік, сценарист і шоуранер проекту.

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