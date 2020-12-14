У першій серії молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні» одні з головних героїв – Назар і Альбіна – запалюють у нічному клубі. Будучи під кайфом, вони відриваються на танцполі й практично втрачають зв’язок із реальністю. В якийсь момент між Альбіною, Назаром і невідомим хлопцем із натовпу пробігає іскра – і вони зливаються у пристрасному поцілунку. В кадрі все виглядає дуже органічно, і ми впевнені, що багатьом цікаво, як проходили зйомки та що допомогло акторам серіалу «Перші ластівки. Zалежні» відіграти цю сцену так реалістично. Вмикай ролик і дізнайся правду першим!

Дивися «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!

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