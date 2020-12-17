У першій серії молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні» журналістка Кіра Зотова проводить ніч зі студентом-другокурсником Назаром. Вона ще не знає, що хлопець навчається в університеті, в якому вона нещодавно погодилася викладати. Багато глядачів звернули увагу на те, наскільки реалістичною виглядає ця сцена – рухи партнерів, їхні емоції і міміка обличчя, звуки, які вони видають. Всі моменти продумані до дрібниць.

У цьому ролику зірки серіалу «Перші ластівки. Zалежні» Вікторія Литвиненко (Кіра) і Максим Девізоров (Назар) розповіли, як проходили зйомки секс-сцени та з якими складнощами їм довелося зіткнутися в процесі. Не пропусти. Буде дуже цікаво!

Дивися фінальні серії молодіжного трилеру «Перші ластівки. Zалежні» 17 грудня в 21:00 на Новому каналі!

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