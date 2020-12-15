14 грудня Новий канал презентував серіал «Перші ластівки. Zалежні», найрезонансніший проект на українському ТБ. Глядачі поринули в новий сюжет та познайомилися з абсолютно новими персонажами, більшість із яких зіграли актори з першого сезону. Що вони відчували, повернувшись на вже рідний знімальний майданчик? Чи складно їм було звикати до нових ролей? Як вони відреагували, прочитавши сценарій другого сезону? Про все це актори розповіли на знімальному майданчику «Перших ластівок. Zалежні». Вмикай ролик і насолоджуйся переглядом!

Дивися «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!

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