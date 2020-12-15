Video: Улюблені актори повернулися на знімальний майданчик «Перших ластівок. Zалежні». Як це було?

Перші ластівки. Zалежні (Залежні): любимые актеры вернулись на съемочную площадку. Как это было? Перші ластівки Залежні - як знімали серіал
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15 грудня

Улюблені актори повернулися на знімальний майданчик «Перших ластівок. Zалежні». Як це було?

14 грудня Новий канал презентував серіал «Перші ластівки. Zалежні», найрезонансніший проект на українському ТБ. Глядачі поринули в новий сюжет та познайомилися з абсолютно новими персонажами, більшість із яких зіграли актори з першого сезону. Що вони відчували, повернувшись на вже рідний знімальний майданчик? Чи складно їм було звикати до нових ролей? Як вони відреагували, прочитавши сценарій другого сезону? Про все це актори розповіли на знімальному майданчику «Перших ластівок. Zалежні». Вмикай ролик і насолоджуйся переглядом!

Дивися «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!

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Улюблені актори повернулися на знімальний майданчик «Перших ластівок. Zалежні». Як це було?
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