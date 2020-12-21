Video: Кастинг на «Перші ластівки. Zалежні»! Как выбирали актеров на главные роли

Кастинг на Перші ластівки. Zалежні! Как выбирали актеров на главные роли. Мы решили рассказать и показать, как же проходил кастинг в сериал Перші ластівки. Zалежні. Поскольку подготовка к съемкам началась еще во время карантина, выбор актеров проходил в онлайн-формате. Все они записывали самопробы на желаемую роль. Как справились наши звезды – смотри в ролике!
Новый канал / Первые ласточки / Кастинг на «Перші ластівки. Zалежні»! Как выбирали актеров на главные роли
21 декабря

Кастинг на «Перші ластівки. Zалежні»! Как выбирали актеров на главные роли

Неделя «Перших ластівкок. Zалежні» на Новом канале подошла к концу! Четыре вечера подряд зрители были прикованы к телеэкранам, наблюдая за расследованием героев, которое могло стоить им жизни. После выхода «Ластівок…» в эфир мы получили невероятное количество положительных отзывов о самом сериале и о превосходной игре актеров в частности.

Мы решили рассказать и показать, как же проходил кастинг в сериал «Перші ластівки. Zалежні». Поскольку подготовка к съемкам началась еще во время карантина, выбор актеров проходил в онлайн-формате. Все они записывали самопробы на желаемую роль. Как справились наши звезды – смотри в ролике!

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