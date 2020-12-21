Кастинг на «Перші ластівки. Zалежні»! Как выбирали актеров на главные роли

Неделя «Перших ластівкок. Zалежні» на Новом канале подошла к концу! Четыре вечера подряд зрители были прикованы к телеэкранам, наблюдая за расследованием героев, которое могло стоить им жизни. После выхода «Ластівок…» в эфир мы получили невероятное количество положительных отзывов о самом сериале и о превосходной игре актеров в частности.

Мы решили рассказать и показать, как же проходил кастинг в сериал «Перші ластівки. Zалежні». Поскольку подготовка к съемкам началась еще во время карантина, выбор актеров проходил в онлайн-формате. Все они записывали самопробы на желаемую роль. Как справились наши звезды – смотри в ролике!

Все серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» смотри эксклюзивно на sweet.tv

Не пропусти!

Как снимали секс Киры и Назара. «Перші ластівки. Zалежні» – 1 серия!

Любимые актеры вернулись на съемочную площадку «Перших ластівок. Zалежні». Как это было?

«Перші ластівки. Zалежні» — 1 серия! Как снимали тройной поцелуй Назара и Альбины

«Перші ластівки. Zалежні»: Кто есть кто в сериале

Привет, это Друг. «Перші ластівки. Zалежні». Официальный трейлер. Видео 16+