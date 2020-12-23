Как снимали секс Альбины и Влада. «Перші ластівки. Zалежні» – 1 серия!

В первой серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» студенты факультета журналистики устраивают вечеринку в общежитии. Назар и Альбина ссорятся, и девушка уходит. В туалете она встречает Влада. Парень расстроен и не хочет ни с кем разговаривать. В какой-то момент между Альбиной и Владом пробегает искра – их охватывает страсть.

В кадре все выглядит легко и непринуждённо. Но так ли это было на съемках? В этом ролике звезды сериала «Перші ластівки. Zалежні» Тая Щурук (Альбина) и Максим Самчик (Влад) рассказали, как проходили съемки секс-сцены и с какими трудностями им пришлось столкнуться в процессе. Не пропусти. Будет очень интересно!

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