«Перші ластівки» – єдиний в Україні серіал-антологія. Це означає, що одні й ті ж актори грають різних персонажів у різних сезонах. Так, «Перші ластівки. Zалежні» – це нова історія з новими героями і проблемами, прем'єра якої відбудеться вже 14 грудня о 21:00 на Новому каналі. Пропонуємо познайомитися з цими героями ближче.

У ролику Альбіна, Льоша, Кіра, Влад та інші герої серіалу «Перші ластівки. Zалежні» розповіли свої історії вустами акторів, які втілили їх на екрані.

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!

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