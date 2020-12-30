Ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск від 30.12.2020 збирає талановитих дорослих і дітей. За зірок гратимуть: співак Артем Пивоваров, ресторатор і телеведучий Даніель Салем та актор Костянтин Войтенко. Вони змагатимуться в незвичних раундах для ігрового шоу.

Перший командний конкурс Врятуй місто дасть можливість командам виграти першу блискавку часу та вирватися вперед. Єдине, що важливо, – бути влучним і не попадати в кораблі суперників. Початок гри дивись онлайн шоу Діти проти зірок 2 сезон 14 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 13 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд