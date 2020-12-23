Video: Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020

Смотрите онлайн Дети против звезд 12 выпуск 2 сезон от 23.12.2020 на Новом канале
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23 декабря

Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020

Игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020 готово испытать детей и звезд в новых командных и индивидуальных конкурсах. Среди звезд этого выпуска ты увидишь: певицу Славу Каминскую, Дашу Астафьеву, телеведущего и шоумена Ефима Константиновского.

Первую молнию времени участники будут зарабатывать в конкурсе Спаси город. За футуристическую пушку команды звезд сядет ловкая Даша Астафьева и даже выбьет главного босса инопланетян! Поможет ли это заработать им балл, смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск на сайте Нового канала!

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Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020
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