Конкурс Викторина начинается в шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020. Одна минута секунд, множество вопросов от ведущего и мгновенный ответ на них – главное звездам удержаться на баланс-борде. Удастся ли у них это?

Вопросы Сергей Притула обеим командам подготовил нелегкие. Взрослые будет угадывать, что такое игрушки Бакуган, решать математические задачи и узнают о новом виде хобби – фризлайт. Дети же будут отвечать на вопросы, какой бывает кофеварка и из чего мама готовит жульен. Кто ответит правильно на большее количество вопросов, смотри онлайн Викторину в 12 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд