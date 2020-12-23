Video: Взрослые еле держатся на баланс-борде – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 12 выпуск 2 сезон от 23.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020 / Взрослые еле держатся на баланс-борде – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 5
23 декабря

Взрослые еле держатся на баланс-борде – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 5

Конкурс Викторина начинается в шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020. Одна минута секунд, множество вопросов от ведущего и мгновенный ответ на них – главное звездам удержаться на баланс-борде. Удастся ли у них это?

Вопросы Сергей Притула обеим командам подготовил нелегкие. Взрослые будет угадывать, что такое игрушки Бакуган, решать математические задачи и узнают о новом виде хобби – фризлайт. Дети же будут отвечать на вопросы, какой бывает кофеварка и из чего мама готовит жульен. Кто ответит правильно на большее количество вопросов, смотри онлайн Викторину в 12 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Взрослые еле держатся на баланс-борде – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 5
Даша Астафьева за пушкой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. ...
Слава Каминская замесила огромный слайм – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск ...
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности