Video: Слава Каминская замесила огромный слайм – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 2

Смотрите онлайн 2 раунд шоу Дети против звезд 2020 12 выпуск 2 сезон от 23.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020 / Слава Каминская замесила огромный слайм – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 2
23 декабря

Слава Каминская замесила огромный слайм – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 2

Во втором раунде шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск участвуют певица Слава Каминская и 11-летняя Ангелина. Перед участниками будут стоять стойки с ингредиентами. Они должны выбрать правильные из них для создания слайма, смешать их в правильной пропорции и растянуть полученного лизуна так, чтобы накрыть наименьшего участника детской команды.

Кто кого: мама двух детей, первый слайм которой стоил ей дивана, или девушка с рекордом в замешивании лизуна 6 минут? Ангелина даже продавала свои слаймы, а за время увлечения успела сделать более 120 лизунов! Чей слайм окажется более эластичным, смотри онлайн в проекте Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд

Слава Каминская замесила огромный слайм – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 2
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