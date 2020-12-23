Video: Финал с равными шансами – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 7

Смотрите онлайн 7 раунд шоу Дети против звезд 2020 12 выпуск 2 сезон от 23.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020 / Финал с равными шансами – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 7
23 декабря

Финал с равными шансами – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 7

В финале 12 выпуска шоу Дети против звезд 2 сезон от 23.12.2020 обе команды имеют равные шансы на победу и одинаковое время на прохождение полосы препятствий. Повлияет ли это на результат финала?

Участники будут преодолевать полосу препятствий, чтобы высыпать драгоценные камни на другой стороне. Команда звезд будет проходить полосу препятствий на уровне с детьми и не затягивать. Дети же будут крайне осторожными на ней и немного медленнее. Кто принесет победу своей команде: Ефим Константиновский или 11-летняя Ангелина? Финал смотри онлайн в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Финал с равными шансами – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 7
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