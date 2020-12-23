Участники будут считать на скорость в четвертом раунде 12 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон. Среди них: шоумен Ефим Константиновский, который пришел за реваншем и держит в памяти более 30 телефонных номеров, и 7-летний Александр, который может считать, читать стихи и кататься на роликах одновременно.

Задача каждого – правильно рассчитать код к заминированному сейфу в студии. Надо определить правильный провод и выполнить арифметические действия, которые на нем указаны. Конечное число – это и есть код от сейфа. Победит тот, кто быстрее введет правильный код и обезвредит бомбу. Конкурс смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд