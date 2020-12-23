Video: Магия чисел: Ефим Константиновский и Александр Кравченко – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 4

Смотрите онлайн 4 раунд шоу Дети против звезд 2020 12 выпуск 2 сезон от 23.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020 / Магия чисел: Ефим Константиновский и Александр Кравченко – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 4
23 декабря

Магия чисел: Ефим Константиновский и Александр Кравченко – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 4

Участники будут считать на скорость в четвертом раунде 12 выпуска игрового шоу Дети против звезд 2 сезон. Среди них: шоумен Ефим Константиновский, который пришел за реваншем и держит в памяти более 30 телефонных номеров, и 7-летний Александр, который может считать, читать стихи и кататься на роликах одновременно.

Задача каждого – правильно рассчитать код к заминированному сейфу в студии. Надо определить правильный провод и выполнить арифметические действия, которые на нем указаны. Конечное число – это и есть код от сейфа. Победит тот, кто быстрее введет правильный код и обезвредит бомбу. Конкурс смотри в проекте Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд

Магия чисел: Ефим Константиновский и Александр Кравченко – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 4
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