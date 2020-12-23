Video: Даша Астафьева против семилетнего орнитолога – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 6

Смотрите онлайн 6 раунд шоу Дети против звезд 2020 12 выпуск 2 сезон от 23.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020 / Даша Астафьева против семилетнего орнитолога – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 6
23 декабря

Даша Астафьева против семилетнего орнитолога – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 6

Соперниками в шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020 станут: певица, которая имеет секретное оружие – умеет кукарекать, Даша Астафьева и знаток 150 видов птиц, обладатель коллекции из 400 перьев Сергей Каменев. Парень различает по голосам около 50 видов птиц и имеет бинокль для наблюдения за фауной.

Их задача состоит из нескольких этапов. В студии стоит семь клеток с птицами. Птиц участники должны угадать по пению, перьям и на ощупь. Угадают ли они аиста, павлина, канарейку и даже страуса? Смотри баттл орнитологов в 12 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд

Даша Астафьева против семилетнего орнитолога – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 6
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