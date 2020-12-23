Соперниками в шестом раунде игрового шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020 станут: певица, которая имеет секретное оружие – умеет кукарекать, Даша Астафьева и знаток 150 видов птиц, обладатель коллекции из 400 перьев Сергей Каменев. Парень различает по голосам около 50 видов птиц и имеет бинокль для наблюдения за фауной.

Их задача состоит из нескольких этапов. В студии стоит семь клеток с птицами. Птиц участники должны угадать по пению, перьям и на ощупь. Угадают ли они аиста, павлина, канарейку и даже страуса? Смотри баттл орнитологов в 12 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд