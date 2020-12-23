Video: Показуха: Даша Астафьева жжет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 12 выпуск 2 сезон от 23.12.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 12 от 23.12.2020 / Показуха: Даша Астафьева жжет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 3
23 декабря

Показуха: Даша Астафьева жжет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 3

В третьем командном раунде в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 12 выпуск от 23.12.2020 звездам придется догонять детей по счету в традиционной игре в крокодила. В течение 90 секунд участники одной команды угадывают слова с экрана. Угадывать в звездной команде будет Ефим Константиновский. Принесет ли он команде балл?

Показывать слова будут Даша Астафьева и Слава Каминская. Точнее, Слава только будет наблюдать за действиями Даши. Почему она не будет показывать слова? Узнаешь в конкурсе Показуха в 12 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Показуха: Даша Астафьева жжет – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. Раунд 3
Даша Астафьева за пушкой – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 12. ...
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