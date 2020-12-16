Игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск от 16.12.2020 снова в эфире, чтобы доказать – талант не имеет возраста! Соревноваться с талантливыми детьми Украины будут взрослые. Среди звезд ты увидишь: народную артистку Украины Екатерину Кухар, ресторатора Евгения Клопотенко, танцовщицу и гимнастку Яну Заец. Будет ли работа звездной команды в таком составе слаженной?

Разогреваемся первым командным раундом Спаси город. И по кораблям будет шмалять из пушки хрупкая Катерина Кухар. Чья будет первая молния времени, смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 11 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 10 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 11 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд