В игровом шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск тебя ждет самый эмоциональный и интригующий финал! Если в предыдущих соревнованиях и раундах участникам казалось, что они демонстрировали максимум своей ловкости и сил, то они очень ошибаются, ведь полоса препятствий в финальном раунде – вот главное испытание на оперативность! За сто двадцать секунд игрокам нужно будет собрать как можно большее количество драгоценных камней. Все просто: кто соберет больше, тот заработает деньги и одержит победу в финале. Кто будет торжествовать в этот раз: дети или звезды? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021 на сайте Нового канала и узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон