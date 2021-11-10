Пятый раунд игрового шоу Дети против звезд называется «Безумная викторина». Что придает ей безумства, прекрасно знают участники, прошедшие испытание баланс-бордом! В течение шестидесяти секунд участникам двух команд необходимо будет выдержать командный баланс, а также дать правильные ответы на вопросы. Но все не так просто, ведь викторина будет касаться трендов поколения команды-соперницы! Кто может похвастаться более основательными знаниями: опытное поколение Y или сообразительное и ловкое поколение Z? Узнай ответ на этот вопрос прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд