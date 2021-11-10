Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить второй раунд! В этом баттле сойдутся юный химик Сергей Кизь, увлекшийся этой удивительной наукой в ​​семь лет, а также известный хореограф Амадор Лопес. Окажется, что украино-венесуэльский танцовщик – разносторонний человек, увлекающийся профессиональным фехтованием, по образованию врач-реабилитолог, а также призер олимпиады по химии! Парни на время превратятся в безумных профессоров, которые попадут в параллельную вселенную. Чтобы выбраться из нее и попасть на родную планету, им нужно будет активировать портал благодаря своим знаниям в области химии. Ты просто не можешь пропустить это зрелище! Стань первым, кто увидит его в 7 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд