Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 7 от 10.11.2021
10 ноября

Безумные профессора-химики возвращаются на Землю – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 7. Раунд 2

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить второй раунд! В этом баттле сойдутся юный химик Сергей Кизь, увлекшийся этой удивительной наукой в ​​семь лет, а также известный хореограф Амадор Лопес. Окажется, что украино-венесуэльский танцовщик – разносторонний человек, увлекающийся профессиональным фехтованием, по образованию врач-реабилитолог, а также призер олимпиады по химии! Парни на время превратятся в безумных профессоров, которые попадут в параллельную вселенную. Чтобы выбраться из нее и попасть на родную планету, им нужно будет активировать портал благодаря своим знаниям в области химии. Ты просто не можешь пропустить это зрелище! Стань первым, кто увидит его в 7 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд

Безумные профессора-химики возвращаются на Землю – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 7. Раунд 2
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