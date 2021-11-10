Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 7 от 10.11.2021
10 ноября

Безумный рейв прямо в студии! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 7. Раунд 6

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить баттл диджеев, зажигающих толпы! За победу от команды детей сразится TIM BOZHKOV, который занимается этим делом половину своей жизни, а команда взрослых с гордостью представит свою участницу DJ NANA! Эта девушка знает, как раскачать зал и подарить всем хорошее настроение. Интересно, что оба диджея собирали на своей тусовке пять тысяч человек, поэтому опыта у них хоть отбавляй! Старание участников в этом раунде будет судить один из опытнейших диджеев страны Иван Ионов. Кто завоюет расположение эксперта: звезда или ребенок? Узнай прямо сейчас в 7 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд

Безумный рейв прямо в студии! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 7. Раунд 6
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