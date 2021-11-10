В четвертом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 своими талантами и силами померяются две самые сильные девушки в студии. Тринадцатилетняя чемпионка по гиревому спорту Полина Марфула не побоится и бросит вызов олимпийской чемпионке по фехтованию и по совместительству многократной чемпионке мира Ольге Харлан. Испытания, оценка эксперта и самой сильной женщины мира, а также вердикт Мегамозга решат, кто из атлеток более мастерски и ловко оперирует гирями! Хочешь узнать развязку этого соревнования и увидеть этот баттл своими глазами? Тогда смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд