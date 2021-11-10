Показуха – любимая игра многих поколений детей, а также любимый раунд звезд и детей игрового шоу Дети против звезд! В этой игре дети могут попрактиковать и усовершенствовать свои навыки, а взрослые – вспомнить свою юность и детство! Но на развлечениях далеко не уедешь, ведь главная цель каждого раунда – победа и молния времени! От команды взрослых важная миссия по отгадыванию слов ляжет на плечи харизматичного и амбициозного Амадора Лопеса, а от команды детей с этой задачей будет справляться самый маленький диджей Украины Тимофей Божков. Какой участник продемонстрирует феноменальную игру и принесет команде победный балл? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 7 выпуск от 10.11.2021 и узнай прямо сейчас!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд