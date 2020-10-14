Второй раунд шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск от 14.10.2020 будет индивидуальным для знатоков арий – оперной певицы Елены Гребенюк и 14-летнего Олега Оливко. Задача этого соревнования – отгадать 9 арий, которые поют 9 различных исполнителей. К сожалению, их пение участники не услышат, потому что будут в наушниках и берушах. Кто отгадает больше композиций? Елена, что пела даже в роддоме и имеет в репертуаре до 30 всемирно известных произведений? Или Олег, талант которого – узнавать около 50 оперных арий на разных языках только по артикуляции? Чтобы узнать это, смотри проект Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон 3 раунд