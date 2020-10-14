Video: Игра в крокодила – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 3

Смотрите онлайн 3 раунд шоу Дети против звезд 2020 2 выпуск 2 сезон от 14.10.2020 на Новом канале
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14 октября

Игра в крокодила – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 3

Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск от 14.10.2020! Команды будут соревноваться в раунде Показуха. Все вспомнят старую-добрую игру Крокодил. Один человек становится за ширму, а двое из команды показывают слова с экрана. На то, чтобы угадать как можно больше слов и заработать очки, у игроков 90 секунд. Актриса Даша Трегубова будет угадывать слово «горчица» и «седина». А детям достанутся «медаль» и «селфи». Смогут ли они угадать эти легкие слова? Третий раунд смотри во 2 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд

Игра в крокодила – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 3
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