Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск от 14.10.2020! Команды будут соревноваться в раунде Показуха. Все вспомнят старую-добрую игру Крокодил. Один человек становится за ширму, а двое из команды показывают слова с экрана. На то, чтобы угадать как можно больше слов и заработать очки, у игроков 90 секунд. Актриса Даша Трегубова будет угадывать слово «горчица» и «седина». А детям достанутся «медаль» и «селфи». Смогут ли они угадать эти легкие слова? Третий раунд смотри во 2 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон 4 раунд