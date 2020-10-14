Во 2 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2 сезон от 14.10.2020 звезды и дети продолжают соревноваться в решении интеллектуальных и спортивных задач. На этот раз в проекте примут участие оперная певица Елена Гребенюк, актриса Даша Трегубова и певец Ivan NAVI.

В первом раунде в студии появляется большая реконструкция города, который захватили инопланетные корабли. Задача участников – спасти город и сбить как можно больше НЛО. Для этого на команду выделили одну пушку и множество патронов. Остается только попасть в цель. Кто окажется более точным: Ivan NAVI или 14-летний парень? Смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 1 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд