Video: Битва поколений: слаймы и реперы или законы физики и машины? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 5

Смотрите онлайн 5 раунд шоу Дети против звезд 2020 2 выпуск 2 сезон от 14.10.2020 на Новом канале
Новый канал / Дети против звезд / Сезон 2 / Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 2 от 14.10.2020 / Битва поколений: слаймы и реперы или законы физики и машины? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 5
14 октября

Битва поколений: слаймы и реперы или законы физики и машины? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 5

После четырех раундов в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск от 14.10.2020 одна из команд вырвалась далеко вперед. Следующее соревнование будет командным. Всех участников Сергей Притула поставит на баланс-борд. Они должны балансировать на нем и отвечать на вопросы ведущего. А еще – не упустить главный тотем: аквариум! Взрослым будут задавать вопросы из жизни детей: о Скуби-ду, слаймах и рэперах. А детям – из жизни взрослых: о старых сериалах, законах физики и машинах. Кто окажется более сообразительным? Смотри онлайн во 2 выпуске Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон 6 раунд

Битва поколений: слаймы и реперы или законы физики и машины? – Дети против звезд – Сезон 2. Выпуск 2. Раунд 5
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