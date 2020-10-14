Познакомимся с новым видом спорта вместе с шоу Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск от 14.10.2020. Соревноваться в скипинге будут певец Ivan NAVI и 11-летняя Ксения Наумова. У девочки в проекте будет первое сольное выступление. Друг другу они будут показывать сложные прыжки или целые комбинации, которые соперник должен запомнить и повторить. Чего они только не будут делать! Прыжки с двумя скакалками, с маленькой и с большой, прыжки с закрытыми глазами. Кто станет лучшим в прыжках: певец, который на скакалке с 12 лет, или девочка, которая может скакать без остановки 300 раз? Узнаешь во 2 выпуске проекта Дети против звезд 2 сезон на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон 7 раунд