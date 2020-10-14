Этот конкурс ведущий шоу Дети против звезд Сергей Притула ждал больше всего. Во 2 выпуске ты увидишь филологический баттл, в котором сойдутся знатоки украинской литературы Даша Трегубова и 6-летняя Милана. Обеих приучили к чтению родные: у Даши бабушка собирала целую библиотеку, а Милане бабушка рассказывает обо всех украинских писателях и поэтах. В свои шесть лет она знает наизусть 20 стихов. В баттле будет 12 категорий – 12 вопросов различной сложности. Кто какой уровень выберет себе? Узнаете в проекте Дети против звезд 2 сезон 2 выпуск от 14.10.2020 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 2 выпуск Дети против звезд 2 сезон 5 раунд