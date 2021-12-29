Не пропусти финал завершающего выпуска игрового шоу Дети против звезд 2021, ведь он гарантирует заряд положительного настроения и энергии на весь день! На протяжении всех индивидуальных и групповых раундов участники двух команд демонстрировали свою ловкость, оперативность и смекалку, чтобы получить как можно больше главных артефактов шоу – молний времени. Именно они позволяют одной из команд усложнить путь своих конкурентов во время финального испытания. Кому удастся использовать преграду «Земля из-под ног»? И поможет ли это одной из команд обогнать своих соперников и собрать больше драгоценных камней? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон