Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 14 от 29.12.2021
29 декабря

Финал с неожиданно огромным разрывом в результатах! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 14. Раунд 7

Не пропусти финал завершающего выпуска игрового шоу Дети против звезд 2021, ведь он гарантирует заряд положительного настроения и энергии на весь день! На протяжении всех индивидуальных и групповых раундов участники двух команд демонстрировали свою ловкость, оперативность и смекалку, чтобы получить как можно больше главных артефактов шоу – молний времени. Именно они позволяют одной из команд усложнить путь своих конкурентов во время финального испытания. Кому удастся использовать преграду «Земля из-под ног»? И поможет ли это одной из команд обогнать своих соперников и собрать больше драгоценных камней? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Финал с неожиданно огромным разрывом в результатах! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 14. Раунд 7
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