Во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 тебя ждет невероятно эстетическое соревнование двух хрупких фигуристок. От команды взрослых выступит чемпионка Украины Анна Хныченкова, а ее конкуренткой из детской команды станет первая в рейтинге украинских фигуристок своей возрастной категории, одиннадцатилетняя Алиса Балева! Чтобы определить, кто из девушек достоин звания королевы ледовой арены, им придется вызволить ближайших людей из плена Снежной королевы! Как именно они будут спасать своих родных? И кто из них справится с этой задачей лучше и быстрее? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала и стань свидетелем этого напряженного и увлекательного раунда!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд