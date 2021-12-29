Новый каналДети против звездСезон 3Дети против звезд. Сезон 3. Выпуск 14 от 29.12.2021
29 декабря

В плену Снежной королевы: баттл фигуристок – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 14. Раунд 2

Во втором раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 тебя ждет невероятно эстетическое соревнование двух хрупких фигуристок. От команды взрослых выступит чемпионка Украины Анна Хныченкова, а ее конкуренткой из детской команды станет первая в рейтинге украинских фигуристок своей возрастной категории, одиннадцатилетняя Алиса Балева! Чтобы определить, кто из девушек достоин звания королевы ледовой арены, им придется вызволить ближайших людей из плена Снежной королевы! Как именно они будут спасать своих родных? И кто из них справится с этой задачей лучше и быстрее? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала и стань свидетелем этого напряженного и увлекательного раунда!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон 3 раунд

В плену Снежной королевы: баттл фигуристок – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 14. Раунд 2
Космическая депортация: звезды и дети против НЛО! – Дети против звезд – Сезон ...
Показуха продемонстрирует разрыв поколений! – Дети против звезд – Сезон 3. Выпуск 14. ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь