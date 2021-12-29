Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить мастер-класс по актерскому мастерству от команды звезд и детей в раунде под названием показуха! За девяносто секунд участникам двух команд необходимо будет угадать как можно больше слов, которые будут ему показывать сокомандники благодаря языку тела. Прыгать выше головы, топать ногами изо всех сил, ложиться на пол – все это можно делать сообразительным игрокам, чтобы их коллега отгадал наибольшее количество слов и дал фору конкурентам! Кто проявит феноменальную креативность и смекалку и сможет угадать невероятно большое количество загаданных слов? Узнай прямо сейчас! Стань свидетелем этого момента в 14 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон 4 раунд