Город в который раз захватили пришельцы на своих огромных тарелках! Но мирные жители забыли, что такое паника, ведь участники игрового шоу Дети против звезд 2021 – спасатели, которые всегда отправляются им на помощь! Пушки, боевой дух и меткость – лучшие друзья звезд и детей в этой почетной и ответственной миссии. Кроме освобождения мегаполиса, эти отважные супергерои получают не только общественное признание, но и молнию времени, которая приближает их к желанной победе! Но чемпионами могут быть только участники одной команды, которой удастся уничтожить как можно больше тарелок НЛО. Кто именно сможет похвастаться своей меткостью и воинственным пылом? Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала, чтобы увидеть эту межгалактическую зарубу своими глазами!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд