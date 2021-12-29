Четвертый раунд игрового шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 продемонстрирует противостояние медиков! От команды звезд за победный балл и молнию времени сразится юморист и резидент Improv live show Валентин Михиенко. А вот от команды детей конкуренцию известному шоумену составит десятилетний Олесь Питюк, который читает на ночь справочник инфекционных болезней, а на Новый год вместо конструктора или смартфона просит у Деда Мороза микроскоп! Кто из двух поклонников медицины поразит своими феноменальными знаниями Сергея Притулу и получит победный балл? Узнай в 14 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021 прямо сейчас!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон 5 раунд