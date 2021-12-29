Не пропусти фінал завершального випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021, адже він гарантує заряд позитивного настрою та енергії на весь день! Упродовж усіх індивідуальних і групових раундів учасники двох команд демонстрували свою спритність, оперативність і кмітливість, аби отримати якомога більше головних артефактів шоу – блискавок часу. Саме вони дають нагоду одній з команд ускладнити шлях своїх конкурентів під час фінального випробування. Кому вдасться використати перепону «Земля з-під ніг»? І чи допоможе це одній з команд обігнати своїх суперників і назбирати більше дорогоцінного каміння? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон