Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала – стань свидетелем самого зажигательного соревнования за весь сезон! В последнем индивидуальном противостоянии сойдутся два короли танцпола: от команды взрослых будет выступать известный хореограф и певец Амадор Лопес, который уже пятнадцать лет руководит танцевальной студией и шоубалетом, а от команды детей на танцевальный ринг выйдет двенадцатилетний Никита Билецкий – обладатель уникального таланта! Кто из парней сможет объяснить как можно больше слов своим сокомандникам благодаря языку тела и танца? Узнай в 14 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021 прямо сейчас!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон 7 раунд