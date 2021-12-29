Чувствуешь в воздухе безумие? Тело внезапно покрыли мурашки? Земля уходит из-под ног? Это все безумная викторина игрового шоу Дети против звезд 2021! Команды будут по очереди выходить на баланс-борд, на котором будут пытаться найти коллективную сбалансированность и проявить максимум своих знаний о поколении соперников. Кому удастся продемонстрировать свой широкий кругозор и искусное балансирование? Неужели дети поразят основательными знаниями о поколении Y? Предлагаем увидеть это соревнование своими глазами – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 14 выпуск от 29.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 14 выпуск Дети против звезд 3 сезон 6 раунд