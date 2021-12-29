Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 на сайті Нового каналу – стань свідком найзапальнішого змагання за весь сезон! В останньому індивідуальному протистоянні зійдуться два королі танцполу: від команди дорослих виступатиме відомий хореограф та співак Амадор Лопес, який уже п’ятнадцять років керує танцювальною студією та шоубалетом, а від команди дітей на танцювальний ринг вийде дванадцятирічний Микита Білецький – володар унікального таланту! Хто з хлопців зможе пояснити якомога більше слів своїм співкомандникам завдяки мові тіла та танцю? Дізнайся у 14 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021 просто зараз!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд