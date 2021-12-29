Четвертий раунд ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 продемонструє протистояння медиків! Від команди зірок за переможний бал і блискавку часу змагатиметься гуморист і резидент Improv live show Валентин Міхієнко. А ось від команди дітей конкуренцію відомому шоумену складе десятирічний Олесь Питюк, який читає на ніч довідник інфекційних хвороб, а на Новий рік замість конструктора чи смартфону просить у Діда Мороза мікроскоп! Хто з двох прихильників медицини вразить своїми феноменальними знаннями Сергія Притулу та отримає переможний бал? Дізнайся у 14 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021 просто зараз!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд