Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити майстер-клас з акторської майстерності від команди зірок і дітей у раунді під назвою показуха! За дев’яносто секунд учасникам двох команд необхідно буде відгадати якомога більше слів, які йому показуватимуть співкомандники завдяки мові тіла. Стрибати вище голови, тупотіти ногами щосили, лягати на підлогу – усе це дозволено робити кмітливим гравцям, аби їхній колега відгадав найбільшу кількість слів і дав фору конкурентам! Хто проявить феноменальну креативність і кмітливість та зможе відгадати неймовірно велику кількість загаданих слів? Дізнайся просто зараз! Стань свідком цього моменту в 14 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд