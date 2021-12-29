Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 14 від 29.12.2021
29 грудня

У полоні Снігової королеви: батл фігуристок – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 14. Раунд 2

У другому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 на тебе чекатиме неймовірно естетичне змагання двох тендітних фігуристок. Від команди дорослих виступить чемпіонка України Анна Хниченкова, а її конкуренткою з дитячої команди стане перша в рейтингу українських фігуристок своєї вікової категорії, одинадцятирічна Аліса Балєва! Аби визначити, хто з дівчат гідний звання королеви льодової арени, їм доведеться визволити найближчих людей з полону Снігової королеви! Як саме вони рятуватимуть своїх рідних? І хто з них впорається із цим завданням краще й швидше? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 14 випуск від 29.12.2021 на сайті Нового каналу та стань свідком цього напруженого й захопливого раунду!

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 14 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд

У полоні Снігової королеви: батл фігуристок – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 14. Раунд 2
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