Мы прекрасно знаем, как ты ждешь финала и на протяжении всех раундов болеешь за любимую команду игрового шоу Дети против звезд 2021! Интересно, какой команде удастся собрать наибольшее количество главных артефактов шоу – молний времени, помогающих усложнить жизнь соперников на финальной полосе препятствий? Какое креативное препятствие используют сообразительные участники для своих соперников? И не сыграет ли самоуверенность злую шутку с одной из команд во время финального испытания? Так много вопросов, на которых необходимо срочно получить множество ответов! Поэтому не теряй времени, а лучше скорее смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 13 выпуск от 22.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон