В первом раунде игрового шоу Дети против звезд 2021 маленьким умникам и известным людям страны придется перевоплотиться в супергероев, чтобы спасти мирных жителей и их спокойствие от надоедливых пришельцев. Тарелки НЛО оккупировали весь город и кажется только участники этого шоу – последняя надежда на спасение. Удастся ли им овладеть искусством точного попадания снарядами в транспорт инопланетных созданий? А также дать фору своим соперникам и получить первую молнию времени? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 13 выпуск от 22.12.2021 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 12 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 13 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд